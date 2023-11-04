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Лицо затекло, на шее шрам: расплачетесь, увидев последние кадры с Заворотнюк

4 ноября 2023 14:15
Лицо затекло, на шее шрам: расплачетесь, увидев последние кадры с Заворотнюк

Никаких положительных новостей о состоянии актрисы нет.

Вот уже четыре года у поклонников нет ни единого шанса увидеть, как сейчас выглядит сраженная жутким онкологическим заболеванием Анастасия Заворотнюк. Семья сделала все, чтобы уберечь актрису от лишней шумихи. Ни одно фото звезды, с тех пор как стало известно о диагнозе, стараниями друзей и близких не утекло в Сеть.

Фанатам и хейтерам не остается ничего другого, кроме как разглядывать уже опубликованные снимки, пытаясь найти или выдумать на них признаки надвигающейся болезни.

Дотошные зеваки нашли редкий кадр 2019 года из поездки Заворотнюк в Ереван. И если внимательно присмотреться, на шее звезды виден небольшой и не бросающийся в глаза шрам. Который, к слову, мог стать следствием проведенной биопсии. В Сети полагают, что именно тогда «прекрасная няня» и начала лечение от страшной болезни и борьбу за жизнь, которая длится до сих пор.

Лицо затекло, на шее шрам: расплачетесь, увидев последние кадры с Заворотнюк
Фото: Legion-Media, кадр из программы «‎Новые русские сенсации»‎
Карина Гончарова
Карина Гончарова
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