Лицо вот-вот треснет: вот как звезда «Фабрики звезд» выглядит в обычной жизни без тонны грима

Сати Казанова прославилась благодаря участию в шоу «Фабрика звезд» и группе «Фабрика», где она пела с 2002 по 2010 годы. Артистка завоевала сердца фанатов своим творчеством, а также эффектной внешностью и не раз попадала в рейтинги самых привлекательных артисток российской эстрады.

После ухода из коллектива Казанова продолжила сольную карьеру. Она регулярно выпускает новые песни, а в 2017 году выпустила два музыкальных альбома «Спасибо тебе» и Sati Ethnica.

Новостями личной жизни и карьеры певица делится в своих социальных сетях. Знаменитость регулярно публикует «честные» кадры, на которых предстает без косметики. И, как отмечают поклонники, с годами Казанова становится только красивее: артистка может похвастаться острыми скулами и подбородком, а в ее внешности нельзя заметить каких-либо возрастных изменений.