Лицо собрали по кусочкам: обомлеете, увидев звезду «Смертельного оружия» после ДТП

Многие критикуют пластическую хирургию, считая, что с помощью нее люди уродуют свои лица в погоне за красотой. Но в тоже время такие операции помогают жертвам аварий, домашнего насилия и других преступлений, в результате которых внешность пострадавших сильно меняется.

С этим столкнулся и актер Гэри Бьюзи. В 80-х он блистал на экране в таких фильмах, как «Опасное оружие» и «Глаз тигра». Но несколько лет спустя его успешная карьера оказалась под вопросом. Это произошло когда мужчина попал в ДТП на своём мотоцикле и чуть не разбился на смерть.

Врачам удалось спасти знаменитость, но лицо кинозвезды было сильно изуродовано. Его пришлось собирать по кусочкам, чтобы Гэри мог и дальше сниматься в фильмах. Однако операции не вернули его прежнюю внешность. Актер стал выглядеть еще более серьезным и опасным. Это позволило ему играть злодеев и теперь в картинах он чаще всего выступает в роли антагониста.