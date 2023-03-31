Лицо с конвейера: тетя Таня из «Спокойной ночи, малыши!» легла под нож хирурга (фото)

Татьяна Веденеева пополнила ряды жертв пластической хирургии. Зрители помнят, какой привлекательной была знаменитость, когда снималась в роли тети Тани в программе «Спокойной ночи, малыши!». Теперь же ведущая и актриса изменилась до неузнаваемости.

В отличие от многих своих коллег, Веденеева не стала скрывать от публики правду. Знаменитость честно призналась, что делала блефаропластику. А вот губы и скулы звезда, по ее словам, не меняла.

«Посмотрите мои фото 30-40 лет назад, и все поймете», — подметила она в интервью журналу «ТН Звезды».

Веденеева уточнила, что могла бы сделать еще ряд операций, если бы не страх перед общим наркозом. По уверению телеведущей, у ее организма есть ряд особенностей, из-за которых она может попросту не проснуться на операционном столе.

Между тем интернет-пользователи отмечают, что 69-летняя артистка вместо молодости и красоты получила лицо с конвейера. Многие уверены, что Веденеева, обратившись к пластическим хирургам, безвозвратно утратила свое очарование.