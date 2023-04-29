Лицо «приклеилось» обратно: как красотка из 90-х выглядит через год после пластики (фото)

Дениз Ричардс прославилась благодаря картинам «Звездный десант» и «Дикость». Ее роскошная внешность и потрясающая фигура вывели актрису в ранг самых сексуальных звезд Голливуда, однако с годами она растеряла свои позиции.

В декабре прошлого года Ричардс засветилась на публике не в самом приглядном виде. Некогда безупречное лицо актрисы было надутым и перетянутым. Не спас общую картину и удачный наряд Дениз — короткое белое платье, которое подчеркнуло ее стройные ноги.

Публика долго обсуждала внешность Ричардс. Очевидно, что она стала жертвой уколов красоты и пластики. Масла в огонь подлил конфуз уже с другим платьем, подол которого чересчур обнажил бедро. Оказалось, что на актрисе не было нижнего белья. Над видом и оплошностью Дениз не потешался только ленивый.

Недавно актриса появилась на красной дорожке и снова удивила своей внешностью. Лицо 52-летней Ричардс «вернулось» обратно и приняло нормальную форму. Конечно, былой красоты уже не вернуть, но сегодня картина явно лучше, чем в прошлом году.