Лицо перетянуто, губы скоро лопнут: черненькую из «Тату» больше секс-символом не назовешь

Юлия Волкова прославилась на весь мир уже в 14 лет. Девушка покорила миллионы поклонников, став участницей группы «Тату», но после распада группы так и не смогла продолжить такую же успешную музыкальную карьеру.

Так, Волкова выпустила несколько композиций, но ей пришлось взять паузу из-за диагностированного рака. Долгое время она боролась с заболеванием, а после нескольких операций осталась лишь с одной голосовой связкой и уже не могла справиться с высокими нотами. Поэтому она решила связать себя с политикой и развивать социальные сети, где на нее подписаны чуть больше 360 тысяч человек.

Одновременно с этим Волкова увлеклась преображениями. Как уверены поклонники, она не только увеличила губа и изменила форму лица, но и прошла через маммопластику. В итоге, как считают фанаты, она превратилась в абсолютно другого человека и давно утратила свою привлекательность.