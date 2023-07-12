Лицо перекосило: Мадонна засветила фото без фильтров

Королева поп-сцены Мадонна, как известно, переживает не лучшие времена. Недавно артистка угодила в больницу с инфекцией и провела там несколько дней. Сегодня Мадонна приходит в себя после выписки.

На днях 64-летняя звезда вышла на связь в своих соцсетях, поблагодарив поклонников за поддержку. Также певица извинилась за перенос тура и сказала, что пока она сосредоточена на здоровье. Свой пост Мадонна сопроводила честным селфи без фильтров и фотошопа.

Фанатов эпатажной артистки смутил бледный и болезненный вид любимицы. Но больше всего их поразили перекошенное лицо певицы и ее отрешенный взгляд. Видимо, до полнейшего выздоровления Мадонне еще далеко.

«Лицо перекосило после болезни, и нос куда-то съехал», «Слаба еще бабуля», — написали пользователи Сети под свежим снимком поп-королевы.

Мадонну так напугала ее болезнь, что она на всякий случай составила завещание. В документе особенно любопытен пункт, в котором певица запрещает использовать ее голограмму после смерти.