Лицо передалось по наследству: в отца Бурака Озчивита невозможно не влюбиться

Турецкий секс-символ Бурак Озчивит продолжает завоевывать сердца поклонниц по всему миру. Актеру несказанно повезло с внешними данными, которые он унаследовал от отца.

Бюлент Озчивит никак не связан с миром кино. Он является бизнесменом и владеет небольшим стамбульским кафе. Поклонники турецкой звезды считают, что в молодости Бюлент мог бы построить карьеру актера с такой внешностью. У него крупные и мужественные черты лица, которые так любят многие женщины. Поклонники заключили, что свое лицо он передал сыну по наследству.

«Бурак — вылитый отец», «В Турции мужчины красивые. Факт», — написали интернет-пользовательницы.

Также в звездном семействе подрастает Каран — отпрыск Бурака и его жены Фахрие Эвджен. Мальчик становится копией отца и деда. У Карана есть младший брат Керем, который появился на свет в январе этого года. Поклонники надеются, что гены матери на этот раз перебьют отцовские.

Озчивит и Эвджен познакомились на съемках сериала «Королек — птичка певчая». Актерам достались роли главных героев. На радость поклонникам, их экранные отношения переросли в реальные.