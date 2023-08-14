Лицо пенсионерки: Хмельницкая стала выглядеть не как прежде

Российской актрисе Алене Хмельницкой в этом году исполнилось 52 года. Женщина поддерживает себя в отличной форме и выглядит прекрасно для своих лет. И все же внешность артистки с годами меняется. Подписчики звезды обнаружили интересное сходство.

В социальных сетях Алена поделилась фотографиями со своего отдыха в Армении. Женщина позировала в белой блузе и брюках на фоне местных пейзажей. Поклонники отметили, что актриса стала невероятно похожа на свою мать Валентину Константиновну.

«Красавица Аленушка! Так похожи здесь на маму», — оставляют комментарии подписчики.

Фанаты звезды не первый раз замечают, что своей блистательной красотой она обязана материнским генам. Мать Алены Валентина Савина в прошлом известная балерина и звезда Большого театра. Хотя женщина давно оставила сцену, ее до сих пор помнят и любят поклонники российского балета. Валентине Константиновке 83 года, но выглядит она прекрасно, как и ее дочь.