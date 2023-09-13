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Лицо отекшей бабушки: что сотворила с собой «вечно молодая» Андреева

13 сентября 2023 16:30
Лицо отекшей бабушки: что сотворила с собой «вечно молодая» Андреева

Возраст дает о себе знать.

Многие телезрители уверены: 57-летняя Екатерина Андреева или ведьма, или алхимик, открывший рецепт эликсира молодости. Иначе объяснить то, что ведущая новостей не меняется последние двадцать лет, невозможно. Однако хейтеры убеждены: телезвезда уже не так хороша, как раньше, поэтому неминуемого старения ей не избежать.

Злые языки уверены, что Андреева не только прибегает к косметологическим процедурам, но и регулярно ложится под нож хирурга. Волну слухов породили свежие фотографии знаменитости. Екатерина Андреева поделилась снимками из путешествия в Перу: ведущая сделала селфи с очаровательной альпакой. Подписчики заметили, что у дикторши опухшее лицо, а губы потрескались после очередного увеличения.

«Вот теперь видно, что вы уже бабушка», «Пластика до добра не довела», — комментировали кадры пользователи Сети.

Лицо отекшей бабушки: что сотворила с собой «вечно молодая» Андреева
Фото: legion-media.ru, unsplash.com, Социальные сети
Алла Новикова
Алла Новикова
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