Лицо осунулось, вещи висят: Гузеева пугает истощенным видом после диеты (фото)

Лариса Гузеева держит себя в ежовых рукавицах. Худеть актрисе не впервой, но на этот раз ее преображение мало кого радует.

В социальных сетях телеведущая напугала фанатов истощенным видом. Звезда опубликовала видео со своим участием, признавшись, что «усиленно сбрасывает вес». И хоть знаменитость снимала себя издалека, было видно, что ее лицо сильно осунулось, а вещи висят словно на вешалке.

В любом случае Гузеева собой довольна. Телеведущая намекнула, что сидит на диете не забавы ради. Судя по всему, знаменитость получила новую работу, для которой ей и потребовалось как можно быстрее привести себя в форму.

Ранее ведущая шоу «Давай поженимся!» раскрыла свой секрет похудения. Гузеева не любит заниматься спортом и считает физические нагрузки вредными для здоровья. Чтобы получить стройную фигуру, Лариса Андреевна в два раза сократила размер порций еды, при этом решив не сильно ограничивать себя в рационе.