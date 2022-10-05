Лицо не двигалось неделю: Жанна Эппле раскрыла правду о неудачной пластике

Жанна Эппле никогда не скрывала, что использует методы пластической хирургии. Актриса считает, что должна следить за внешностью, так как блистает перед зрителями на экранах. Эппле призывает не осуждать ее преображения, ведь каждое из них достается ей с большим трудом.

Кроме «уколов красоты» и косметологических процедур Жанна несколько раз ложилась под нож, чтобы избавиться от морщин. Первая операция прошла успешно, но через несколько лет возрастные изменения все равно дали о себе знать. Эппле снова пришлось обратиться за помощью к врачам, и на этот раз последствия не заставили себя ждать.

«Это непростая и опасная процедура. Лицо не двигалось целую неделю», — приводит слова актрисы «Комсомольская правда ».

Жанна призналась, что пока кожа лица заживала после операции, это приносило ей невероятную боль. Но все муки себя окупают: судя по фото в Интернете, 58-летняя Эппле выглядит куда младше реального возраста. Ее молодостью и свежестью постоянно восхищаются комментаторы.