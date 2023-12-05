Лицо на пол-экрана, прическа простушки: как выглядела Фатеева до того, как стать секс-символом

На заре карьеры актрисе было далеко до статуса красавицы.

Когда в 1963 году вышел фильм «Три плюс два», то все советские мужчины буквально не могли оторвать глаз от экрана. Женские роли там получили яркие красавицы и близкие подружки Наталья Фатеева и Наталья Кустинская.

С виду они казались прямой противоположностью друг друга. В отличие от блондинки Кустинской, голубоглазая Фатеева имела шикарные темные волосы и знойную внешность. Еще долго после премьеры фильма артистка ассоциировалась с героиней — смелой укротительницей тигров.

А ведь на заре карьеры начинающая актриса мало была похожа на секс-символ. Свою дебютную роль она сыграла в картине 1956 года «Есть такой парень». Фатеева как нельзя лучше воплотила на экране образ простой девушки Татьяны Олениной.

В то время актриса еще обладала пухлыми щечками, которые гармонировали с прической простушки — наспех заколотым хвостом и легкой челкой. Лишь манящий взгляд предрекал, что вскоре девушка станет красавицей, разбивающей мужские сердца.