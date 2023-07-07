Лицо на место приросло: Мег Райан после пластики и сейчас будто разные люди

Мег Райан блистала на экране в 80-е и 90-е годы. Актриса появилась во многих знаковых лентах той эпохи: «Внутреннее пространство», «Вам письмо», «Неспящие в Сиэтле» и других. Мег подкупала своим обаянием и амплуа «девчонки по соседству». Однако одержимость красотой разрушила карьеру Райан.

На пике славы Мег увлеклась пластикой и уколами ботокса. Актриса сделала губы, скулы и изменила форму носа. Но вместо желаемого результата она получила опухшее лицо, глаза-щелочки и еле подвижную мимику. Изуродованную пластикой Райан перестали приглашать в кино — так карьера звезды 90-х рухнула в одночасье.

Но не так давно на одном из мероприятий Мег предстала с обновленным лицом. После ряда очередных манипуляций все, наконец, встало на свои места. Райан снова начали предлагать роли.

Однако поклонников это не успокоило. Хоть актриса и попыталась вернуть былую красоту, ей это не удалось.