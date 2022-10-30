Лицо красивейшей модели Франции ввело всех в ступор: так резко состарилась

Карла Бруни шокировала поклонников переменами в своем внешнем виде. Не так давно знаменитость появилась на одном из светских мероприятий, где оказалась под пристальным вниманием фотографов. Как отмечают фанаты, в 54-летней знаменитости уже невозможно узнать одну из главных моделей Франции.

Главная причина таких резких перемен — увлечение знаменитости ботоксом и регулярные попытки омолодиться. Именно из-за этого у Бруни появились многочисленные складки на лице, а сама она выглядит опухшей и значительно старше своих лет.

Некоторые поклонники при этом уверены, что подобные изменения могут означать серьезные заболевания, с которыми пытается справиться Бруни. И якобы из-за этого она последнее время все реже появляется на публике, так как занята лечением.

Сама знаменитость никак не комментирует перемены внешнего вида и старается вести закрытый образ жизни. С 2011 года она воспитывает дочь Джулию, а в 2022-м представила публике свой шестой музыкальный альбом Carla Bruni.