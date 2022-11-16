Лицо как восковая маска: резко состарившаяся Кейт Миддлтон вызвала оторопь

Кейт Миддлтон известна не только своей благотворительной деятельностью, но и эталонным стилем, который пытаются повторить поклонницы со всего мира. СМИ не оставляют без внимания светские выходы супруги принца Уильяма, не скупясь на комплименты, однако иногда знаменитость допускает заметные ошибки.

Так, несколько дней назад она стала гостьей Дня памяти. На торжественное мероприятие Миддлтон надела широкополую черную шляпу и изящное пальто, которое украсила брошью с тремя алыми цветками. Наряд подчеркнул стройную фигуру герцогини и выглядел подобающе мероприятию, однако сделал ее похожей на бабушку.

Дело в том, что широкие поля шляпы отбросили тень на лицо Кейт Миддлтон и подчеркнули все особенности ее кожи. Стали заметны круги под глазами и множество морщинок, которые она неудачно попыталась скрыть тональным кремом.

Провальный образ шокировал пользователей Сети. Многие отметили, что не догадывались о проблемах герцогини с кожей и порекомендовали ей внимательнее подходить к нарядам из-за возрастных изменений.