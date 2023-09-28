Лицо, как у живого: странный памятник Моисееву удалось снять вблизи (фото)

27 сентября на Троекуровском кладбище прошло открытие памятника Борису Моисееву. Мероприятие приурочили к первой годовщине смерти артиста. Бронзовая скульптура, которая теперь стоит на могиле певца, была создана Филиппом Трушиным. Ранее художник стал автором мемориальной доски для Владимира Шаинского.

Средства на памятник выделил бывший директор исполнителя Сергей Горох, который получил после смерти звезды практически все его имущество. Памятник изображает Моисеева во время участия в его любимом танцевальном номере под названием «Боль разлуки».

На кладбище присутствовало множество фанатов певца в футболках с его изображением или с фото в руках.

Многие отметили, что изваяние выглядит очень необычно для памятника. Художник добился максимального сходства с молодым Моисеевым, а на лице скульптуры застыла добрая улыбка.