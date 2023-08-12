Лицо, как у Кобзона: мать самой красивой блондинки страны перестаралась с пластикой

Наталья Рудова совершила досадную ошибку. Самая привлекательная блондинка страны показала поклонникам свою любимую маму. Такого поворота событий многие не ожидали.

Фанаты напрасно думали, что родительница звезды — эффектная красотка, от которой невозможно отвести взгляд. Подписчиков артистки ждало горькое разочарование.

К слову, Валентина Павловна приехала к знаменитой дочери не просто так. Мама Рудовой праздновала свой день рождения. По этому поводу родственницы отправились в ресторан.

В социальных сетях знаменитость поделилась подробностями семейного торжества и показала кадры с именинницей. И тогда многие фолловеры обратили внимание на то, что мама звезды выглядит ухоженно и молодо, но все же явно перестаралась с пластикой. Стараниями пластических хирургов Валентина Павловна стала похожа на ныне покойного Иосифа Кобзона.