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Лицо как у бабушки: честное фото Малахова в парике пробивает на слезу

24 августа 2023 19:30
Лицо как у бабушки: честное фото Малахова в парике пробивает на слезу

Поклонники переживают за здоровье шоумена.

Андрей Малахов вызвал тревогу у поклонников. Телеведущий в последнее время появляется на публике только в парике. Об этом давно судачили, но изменения во внешности диктора заставили фанатов бить тревогу.

В Сети появились слухи, что 49-летний мужчина борется с тяжелой болезнью, а не только хочет хорошо выглядеть. Самая распространенная версия — онкологическое заболевание, из-за которого знаменитость проходит курс химиотерапии.

Сам диктор никак не комментирует слухи о своем здоровье и изменившейся внешности. При этом переживают даже сотрудники шоу, с которыми Малахов выходит в эфир. Недоумевают даже они, но задать вопрос напрямую не решаются.

Публика замечает, что шоумен сильно изменился и резко постарел. «Стал похож на бабушку», «Господи, что с лицом?» — пишут комментаторы в Сети.

Лицо как у бабушки: честное фото Малахова в парике пробивает на слезу
Фото: Кадр из телепередачи «Привет, Андрей!» на канале Россия-1, «Прямой эфир» на канале Россия-1
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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