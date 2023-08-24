Лицо как у бабушки: честное фото Малахова в парике пробивает на слезу

Андрей Малахов вызвал тревогу у поклонников. Телеведущий в последнее время появляется на публике только в парике. Об этом давно судачили, но изменения во внешности диктора заставили фанатов бить тревогу.

В Сети появились слухи, что 49-летний мужчина борется с тяжелой болезнью, а не только хочет хорошо выглядеть. Самая распространенная версия — онкологическое заболевание, из-за которого знаменитость проходит курс химиотерапии.

Сам диктор никак не комментирует слухи о своем здоровье и изменившейся внешности. При этом переживают даже сотрудники шоу, с которыми Малахов выходит в эфир. Недоумевают даже они, но задать вопрос напрямую не решаются.