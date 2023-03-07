Лицо как будто из воска: посмотрите, что стало с Моникой из «Друзей»

На днях посетители ресторана Horses в Лос-Анджелесе могли подумать, что там снимают продолжение «Друзей». В заведение зашли Дженнифер Энистон, Кортни Кокс и телеведущий Джимми Киммел. Вполне вероятно, что знаменитости отмечали именную звезду, которую исполнительница роли Моники получила на голливудской Аллее славы.

Ранее Кортни Кокс появилась в вечернем шоу Киммела, где рассказала о работе над фильмом «Крик 6» и о нескольких фактах из ее личной жизни. Например, как отец убеждал ее уйти из кино ради его бизнеса по продаже бассейнов.

Поклонников гораздо больше заинтересовал внешний вид актрисы. Торчащие скулы и идеальная, без единой морщинки кожа намекают на годы кропотливой работы пластических хирургов и косметологов. Судя по всему, Кокс делала блефаропластику, подтяжку лба, средней и нижней зон лица и, вероятно, липофилинг. И это при том, что ее молодой человек голливудскую гонку за вечной молодостью не разделяет. Да и сама звезда неоднократно обещала прекратить омолаживающие эксперименты над своим лицом.