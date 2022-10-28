Лицо и голос узнает каждый: почему забыли имя королевы эпизодов СССР

Даже самое большое количество сыгранных ролей не гарантирует актеру зрительской любви. Яркий тому пример — история такой артистки, как Любовь Малиновская.

Кого только не довелось воплощать на экране этой артистке — и колхозниц, и завучей, и врачей, и даже монахинь. Во всех образах актриса была хороша и убедительна, но тем не менее в главной роли она засветилась лишь однажды, когда ей было уже 77 лет.

Малиновскую прозвали королевой эпизодов: режиссеры видели ее лишь во второстепенных по своей значимости образах. Это не помешало знаменитости в 70-е годы стать одной из самых востребованных актрис советского кинематографа. Киноделам и коллегам актрисы легко работалось с ней, все называли ее талантливым и бесконфликтным человеком.

Однако со временем Малиновскую незаслуженно забыли. Лицо и голос этой актрисы, которая известна и как мастер дубляжа, знали все, а вот ее имя помнили немногие. Знаменитость попросту примелькалась публике, из-за чего и утратила свою популярность.