Лицо глубокой старушки: на новых кадрах Александрова сама на себя не похожа

Марина Александрова по праву считается секс-символом. Красавица блистает на экране не первое десятилетие. Публика полюбила 41-летнюю артистку не только за красивое личико, но и за яркие роли в картинах «Азазель», «Бедная Настя», «Котовский» и «МУР. Третий фронт».

Недавно кумир миллионов не на шутку взбудоражила публику. В Сети завирусились кадры, на которых запечатлена постаревшая и изнуренная Александрова. Актриса не была похожа на себя, словно бедняжку поразила тяжелая болезнь. Но снимок оказался постановочным — звезда примерила на себя образ угасающей императрицы.

Популярный сериал «Екатерина» продолжается. Марина Александрова снимается в проекте уже 10 лет. Через множество серий создатели показали историю Екатерины Великой: ее взлеты и поражения. В новом сезоне поклонники увидят правительницу в тяжелые моменты жизни.