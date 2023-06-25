Лицо этой советской красавицы отказались показывать в кино: вот чего боялись

Драма Евгения Карелова «Дети Дон Кихота» была представлена зрителям в 1965 году. Фильм мгновенно снискал любовь публики, а особенно фанаты оценили эпизодическую роль девушки, которая в роддоме отказывается от своего ребенка. При этом в кадре даже не показали лицо противоречивой героини, а в титрах не указали ее имя.

Как оказалось, роль девушки исполнила актриса из Прибалтики Ингрида Андриня. В то время она училась во ВГИКе и не стала отказываться от предложения прославленного режиссера. Однако во время съемок решила, что такой противоречивый дебют может негативно повлиять на ее карьеру. И поэтому попросила Карелова не показывать ее лицо и не указывать имя в титрах.

В итоге зрители только спустя годы узнали, кто именно исполнил эту яркую роль. Сама же Ингрида прославилась как талантливая и многогранная актриса. Спустя годы зрители рукоплескали ей в картинах «Последняя реликвия», «В Баку дуют ветры» и других.