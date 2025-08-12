Лицо этой девушки видели 90% жителей Земли: что за богиня снялась в легендарной заставке Columbia Pictures

Пафосная музыка, девушка с факелом в руке — увидев их понимаешь, что следующие пару часов пройдут изумительно.

В 1991-м у Дженни Джозеф была самая обычная жизнь. 29 лет, работа графическим дизайнером — логотипы на бумаге, плакаты для журналов, вывески для магазинов. Ни одного проекта, о котором стоило бы говорить спустя годы.

Но её лицо видели миллиарды людей. Не как модель, не как актрису. А как богиню с факелом в заставке Columbia Pictures.

Как всё началось

Знакомый художник Майкл Деас, работавший над новым фирменным образом кинокомпании, попросил подругу-фотографа Кэти Андерсон сделать для него референс. Нужна была женщина в одеянии, с факелом в руке. Дженни согласилась — в свой обеденный перерыв, между рутинными заказами.

Студия в гостиной

Кэти убрала обеденный стол, поставила серый фон, пару коробок в роли пьедестала и Dynalite с большим софтбоксом. В руках — маленький светильник с торчащей лампочкой, вместо факела. Вместо античного хитона — белая простыня и синяя ткань.

Деас принёс круассаны из любимой пекарни — и это был весь «бюджет» съёмки.

Фотография, которая стала иконой

Дженни стояла, меняла позы, смеялась, просила передохнуть. В какой-то момент села на стул — и Кэти сделала кадр, который до сих пор считает одним из своих любимых.

Через несколько часов съёмка закончилась. Дженни вернулась в офис. Больше она никогда не позировала как модель.

Легенда без пафоса

Деас почти дословно перенёс фото на холст: поза, ткань, свет, даже изгиб пальцев, держащих «факел». В кинотеатрах по всему миру этот образ открывает сотни фильмов — от «Такси» до «Человека-паука».

А Дженни осталась Дженни, не стала суперзвездой и никак не монетизировала славу. Она так и осталась простой женщиной без нимба над головой, которую 90% населения планеты видели как минимум раз в жизни.

