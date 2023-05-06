Лицо Барби и тело Шварценеггера: внешность этой девушки способна напугать

Впервые в тренажерном зале Юлия Винс оказалась в 15 лет. Спорт помог девушке отвлечься от развода ее родителей, а со временем силовые тренировки начали нравиться ей все больше и больше, поэтому она решила посвятить им всю свою жизнь.

В итоге Винс неоднократно становилась чемпионкой и побила нескольких мировых рекордов. Например, ей удалось выполнить 165-килограммовый подъем при весе в 65 килограммов, чего до этого не удавалось никому.

Сегодня Юлия продолжает тренировки и активно помогает тем, кто только решил заниматься спортом. Знаменитость не скрывает, что ее больше не смущают насмешки над внешностью, ведь она отличается миловидностью при теле настоящего атлета. По словам Винс, она счастлива быть примером для поклонников со всего мира, а их комплименты ее вдохновляют.