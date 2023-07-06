Лицо ангела, сущность дьявола: как сейчас выглядит 88-летняя Фатеева, отказавшаяся от пластики (фото)

Наталья Фатеева встретила старость в гордом одиночестве. Артистка не раз была замужем, родила двоих детей и стала бабушкой. Но родственники не желают поддерживать общение со звездой советского кино.

Такой поворот событий вполне устраивает Фатееву. Актриса живет в своей московской квартире, где за ней ухаживает сиделка. И, несмотря на солидный возраст, остается красавицей. Знаменитость отказалась от пластики, но в 88 лет по-прежнему великолепна.

Тем не менее россияне не спешат восхищаться Фатеевой, помня о ее скандальном прошлом. За плечами Натальи Николаевны пять разводов, и о своих бывших мужьях артистка говорит чаще всего с пренебрежением. Отвернула она от себя и сына с дочерью. А маленького внука и вовсе отдала в детдом, убедив наследницу в роддоме написать отказную от ребенка.

Вот почему интернет-пользователи, хоть и признают, что звезда невероятна красива, но все же ее осуждают.