Лицо Агузаровой вызвало оторопь: потратила миллионы и превратилась в Моисеева

Последние несколько лет Жанна Агузарова вела закрытый образ жизни, практически не давала концерты и не появлялась на светских мероприятиях. Как оказалось, все это время она активно посещала пластических хирургов, которые изменили ее до неузнаваемости.

Как отмечают пользователи Сети, первые изменения начались еще в 2017 году. Тогда артистка решила избавиться от носогубных складок и исправить овал лица. После этого она регулярно оказывалась на хирургическом столе, изменяя свою внешность.

Последнее же процедуры Агузаровой были направлены на губы. Артистка решила их увеличить, использовав филлеры, и изменила размер сразу в несколько раз. Также изменила певица и овал лица, а всего на пластику, по данным СМИ, она потратила около трех миллионов рублей.

Неравнодушные поклонники не оставили без внимания перемены во внешности исполнительницы. Многие осудили Агузарову за любовь к пластике, а некоторые даже призвали обратиться к психологу, чтобы решить внутренние проблемы.