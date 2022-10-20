Лицо Агузаровой вызвало оторопь: потратила миллионы и превратилась в Моисеева
Поклонники не оценили преображение артистки.
Последние несколько лет Жанна Агузарова вела закрытый образ жизни, практически не давала концерты и не появлялась на светских мероприятиях. Как оказалось, все это время она активно посещала пластических хирургов, которые изменили ее до неузнаваемости.
Как отмечают пользователи Сети, первые изменения начались еще в 2017 году. Тогда артистка решила избавиться от носогубных складок и исправить овал лица. После этого она регулярно оказывалась на хирургическом столе, изменяя свою внешность.
Последнее же процедуры Агузаровой были направлены на губы. Артистка решила их увеличить, использовав филлеры, и изменила размер сразу в несколько раз. Также изменила певица и овал лица, а всего на пластику, по данным СМИ, она потратила около трех миллионов рублей.
Неравнодушные поклонники не оставили без внимания перемены во внешности исполнительницы. Многие осудили Агузарову за любовь к пластике, а некоторые даже призвали обратиться к психологу, чтобы решить внутренние проблемы.
«На Борю Моисеева становится похожа», «С психикой проблемы», «Это уже не эпатаж, а уродство», — пишут пользователи Сети.