Лицо Абдулова: теперь понятно, почему главный скандалист России отрастил бороду

Никита Джигурда стал известным благодаря своим экстраординарным выходкам и грубым высказываниям. Добавляет популярности мужчине и его эпатажный образ. Но далеко не всегда актер выглядел так эффектно.

В молодости он носил обычную стрижку, а без бороды и вовсе оказался копией главного красавца советского кино. В Сети появилось фото, на котором узнать артиста просто невозможно. Можно подумать, что на снимке запечатлен Александр Абдулов под необычным ракурсом — так сильно молодой Джигурда похож на звезду советского кино.

«Копия Абдулова», «Если бы не знал, подумал бы, что Абдулов был качком в юности», — поражаются пользователи Интернета.

Возможно, именно это послужило поводом отрастить усы и бороду — с ними Никита приобрел индивидуальность. После смены имиджа никто не мог обвинить его в эксплуатации образа популярного коллеги.