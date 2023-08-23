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Лицо Абдулова: теперь понятно, почему главный скандалист России отрастил бороду

23 августа 2023 11:30
Лицо Абдулова: теперь понятно, почему главный скандалист России отрастил бороду

Новый образ стал изюминкой артиста.

Никита Джигурда стал известным благодаря своим экстраординарным выходкам и грубым высказываниям. Добавляет популярности мужчине и его эпатажный образ. Но далеко не всегда актер выглядел так эффектно.

В молодости он носил обычную стрижку, а без бороды и вовсе оказался копией главного красавца советского кино. В Сети появилось фото, на котором узнать артиста просто невозможно. Можно подумать, что на снимке запечатлен Александр Абдулов под необычным ракурсом — так сильно молодой Джигурда похож на звезду советского кино.

«Копия Абдулова», «Если бы не знал, подумал бы, что Абдулов был качком в юности», — поражаются пользователи Интернета.

Возможно, именно это послужило поводом отрастить усы и бороду — с ними Никита приобрел индивидуальность. После смены имиджа никто не мог обвинить его в эксплуатации образа популярного коллеги.

Лицо Абдулова: теперь понятно, почему главный скандалист России отрастил бороду
Фото: unsplash.com, Социальные сети, кадр из фильма «Чародеи» (1982)
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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