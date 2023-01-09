Лицо 58-летней модели без макияжа вас впечатлит: бедняжке не позавидуешь (фото)

Американская модель Кристен МакМенами начала свой карьерный путь в 90-е. Девушке с необычной «бесполой» внешностью и мальчишеской худобой не составило труда покорить мировой подиум.

МакМенами никогда не боялась экспериментов. Она подстригала волосы, красила их в иссиня-черный цвет и полностью сбривала брови. Кристен дружила с легендарным модельером Карлом Лагерфельдом, который сшил для нее свадебное платье. Также он был ее посаженным отцом в день торжества. Одной из подружек невесты стала Наоми Кэмпбелл.

В браке с Майлзом Олдриджем МакМенами родила дочь и двоих сыновей. Однако после 16 лет совместной жизни супруги подали на развод. Кристен горевала недолго, и уже в том же году она встретила арт-директора Айвора Брака, с которым живет до сих пор.

Иногда 58-летняя модель делится своими снимками без прикрас с подписчиками. Однако без макияжа эффектная Кристен МакМенами выглядит весьма посредственно. Видны ее изъяны на лице и неровности кожи, а в глазах читается какая-то изнуренность.