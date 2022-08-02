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«Личные счеты»: беснующуюся Шукшину вывели на чистую воду

2 августа 2022 17:35
«Личные счеты»: беснующуюся Шукшину вывели на чистую воду

Знаменитость уже несколько лет ведет борьбу с развлекательными проектами.

Мария Шукшина критикует шоу «Пусть говорят» из-за личных обид. Знаменитость не раз утверждала, что в подобных программах пытаются очернить ее фамилию.

По словам Шукшиной, подобные проекты нередко работают по специальному заказу, чтобы дискредитировать российских артистов. В качестве подтверждения своих слов она вспомнила, что несколько лет назад в шоу активно стали критиковать ее отца. Знаменитость не скрывает: такие программы как «Пусть говорят» необходимо убрать из эфира российских каналов.

Как отметил адвокат Андрей Алешкин, в поведении Марии Шукшиной кроется не только желание защитить соотечественников от, как ей кажется, дезинформации. По словам эксперта, артистка пытается бороться с программами из-за личного отношения.

«Мне кажется, тут какие-то личные счеты и обиды... Тут нужны не юристы, а психологи», — рассказывает Алешкин «Экспресс газете».

В прошлом году обозленная на ток-шоу Шукшина даже пожаловалась властям, однако ее порыв в правительстве не поддержали.

Фото: Globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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