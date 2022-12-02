Личностный тест: пройдут ли ваши отношения проверку на прочность?

Любые отношения, даже те, которые только-только начались и еще находятся на безмятежной конфетно-букетной стадии, нуждаются в том, чтобы над ними работали. По мнению ученых, необходимо обращать особое внимание на негативные моменты и учиться их прорабатывать - иначе результаты будут плачевными. Такие отношения рискуют не пройти проверку на прочность. К такому выводу пришли исследователи Техасского университета в Остине (США). Они провели эксперимент, участниками которого стали несколько десятков молодых пар. Новоиспеченные мужья и жены еще находились на этапе “медового месяца”, того времени, когда двое еще не погружены глубоко в быт и семейные проблемы. Как оказалось, стрессовые и неприятные ситуации, особенно если они продолжались длительное время, искажают взгляд партнеров друг на друга. Они начинают больше концентрироваться не на положительных, а на негативных моментах, ссориться и конфликтовать. В перспективе это способно привести к расставанию.

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