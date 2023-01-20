Личностный тест: какое полушарие доминирует у вас?

Как только маленький человек начинает пользоваться своими конечностями - для того, чтобы держать ложку, карандаш, ручку, становится понятно, кто же он, правша или левша. В не столь далеком прошлом выбор “главной” руки ученые связывали с работой левого и правого полушарий мозга, между которыми в неравной степени распределены те или иные функции. Согласно гипотезе, широко распространившейся в прошлом столетии, зоны преобразования мыслей в слова и понимания смысла располагаются в левом полушарии, управляющем правой рукой. Поскольку левое полушарие мозга отвечало за точное и абстрактное мышление, а правое - за творчество и эмоции, возникло убеждение, что левши с их необычными креативными способностями подчиняются работе правой половины. Примером гениального левши был Альберт Эйнштейн, именно на него ссылались ученые, когда комментировали эту гипотезу. Однако в последнее время эти данные считаются устаревшими, а связь между доминантной рукой и полушариями мозга - мифом. Современные технологии помогли установить, что корреляция между “главной” рукой и расположением языковых центров не так уж велика.

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