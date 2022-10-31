Личностный тест: какая черта доминирует в вашем характере?

Представьте себе, насколько скучно и неинтересно было бы жить в мире, где все люди были копией друг друга - одинаково выглядели, имели одну и ту же точку зрения на разные проблемы, однообразно проводили свой досуг. Каждый человек стремится быть непохожим на другого, проявлять свою индивидуальность - если, конечно же, речь не идет о людях с психическими отклонениями, которые копируют поведение, облик, привычки кого-то другого. Многие, услышав слово “индивидуальность”, в первую очередь думают о внешних характеристиках - насколько человек выделяется из толпы с помощью прически, одежды, манеры поведения и т.д. Однако в большей степени реализовать свою индивидуальность человек способен через реакцию на те или иные события, внешние факторы. Если внешность еще можно скопировать, подсмотреть у кого-то, то уникальные качества и черты, в большинстве случаев - нет, поскольку они зависят от темперамента, характера, способностей человека и формируются на протяжении всей его жизни, с самого детства.

Хотите узнать, какое качество выделяет вас на фоне всех остальных людей? Пройдите наш короткий, но эффективный тест и получите честный ответ.