Личная «тюрьма»: как выглядит дом, в котором живет запертой Эдита Пьеха

Эдите Пьехе этим летом исполнилось уже 86 лет. Артистка давно не появляется на сцене и не стремится. По словам исполнительница, после завершения карьеры у нее ни разу не возникало желания снова выступать. Сегодня пожилая певица живет затворницей в маленькой деревушке под Санкт-Петербургом.

Дом, в котором обосновалась знаменитость, ничем не отличается от других: нельзя и предположить, что в нем живет народная артистка СССР. Только ближайшие соседи в курсе, что среди них есть настоящая звезда. Места в двухэтажном особняке достаточно, чтобы приютить всех близких Эдиты Станиславовны, но практически все время она проводит одна.

С тех пор как началась пандемия коронавирусной инфекции, внук певицы Стас Пьеха практически не навещает любимую бабушку. Очень боится, что заразит ее, а для пожилых болезнь особенно опасна.