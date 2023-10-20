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Личная «тюрьма»: как выглядит дом, в котором живет запертой Эдита Пьеха

20 октября 2023 18:30
Личная «тюрьма»: как выглядит дом, в котором живет запертой Эдита Пьеха

Певица не жалуется на свое заточение.

Эдите Пьехе этим летом исполнилось уже 86 лет. Артистка давно не появляется на сцене и не стремится. По словам исполнительница, после завершения карьеры у нее ни разу не возникало желания снова выступать. Сегодня пожилая певица живет затворницей в маленькой деревушке под Санкт-Петербургом.

Дом, в котором обосновалась знаменитость, ничем не отличается от других: нельзя и предположить, что в нем живет народная артистка СССР. Только ближайшие соседи в курсе, что среди них есть настоящая звезда. Места в двухэтажном особняке достаточно, чтобы приютить всех близких Эдиты Станиславовны, но практически все время она проводит одна.

С тех пор как началась пандемия коронавирусной инфекции, внук певицы Стас Пьеха практически не навещает любимую бабушку. Очень боится, что заразит ее, а для пожилых болезнь особенно опасна.

Личная «тюрьма»: как выглядит дом, в котором живет запертой Эдита Пьеха
Фото: legion-media.ru, unsplash.com, кадр из телепередачи «Привет, Андрей!» на канале Россия-1
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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