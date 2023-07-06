Личико престарелой Гюльчатай все еще прекрасно: годы не отняли самого главного (фото)

Татьяна Кузьмина не жалеет о том, что ее карьеру «сделал» всего один фильм. Актриса стала звездой, появившись в роли Гюльчатай в картине «Белое солнце пустыни». Во время съемок ей было всего 16 лет.

Когда работа над популярной лентой подошла к концу, знаменитость окончила Вагановское училище, а после стала танцовщицей в «Ленконцерте», где познакомилась со своим будущим мужем — Геннадием Кузьминым. Вскоре артистка поняла: ей не нужны ни танцы, ни кино. Всю себя она посвятила семье.

С годами Кузьмина утратила свою славу, но по-прежнему осталась красоткой. Личико престарелой Гюльчатай все еще прекрасно — кажется, время над ней не властно. Артистка вырастила сына и дочь и стала религиозным человеком. Сегодня она избегает лишнего внимания и благодарит бога за то, что тот сберег ее от популярности, которая «убивает душу человеческую».