Лицензия на шедевр: имя нового Бонда держат в секрете, зато официально назван режиссер — и фильмов о шпионах у него еще не было

Если бы кто и мог снять «Бонда» по-взрослому, то это он — человек, превративший пустыню Арракиса в пространство для философского экшена. Теперь Дени Вильнёв официально режиссирует следующую часть приключений Джеймса Бонда. И это, мягко говоря, событие — и для кино, и для франшизы, которая вот уже три года дожидается новой перезагрузки после ухода Дэниела Крейга.

Режиссёр «Дюны», «Прибытия» и «Бегущего по лезвию 2049» называет 007 «священной территорией». И это не красивая фраза — он рос на этих фильмах, начал с Шона Коннери и, кажется, отлично понимает, что у Бонда всегда есть два стороны: погони и паранойя, стиль и одиночество.

Уже ясно, что стиль он обеспечит. Вильнёв — мастер крупного кадра, атмосферного саунда и темпового напряжения. Ему можно доверить не только лазерные часы, но и тот момент тишины, когда Бонд один в отеле, смотрит в зеркало и не знает, кто он без своей лицензии на убийство. Главное — не дать студийной машине утянуть всё в бессмысленный экшен-балет.

Продюсируют проект Эми Паскаль и Дэвид Хейман, а значит, есть шанс на баланс зрелища и характера. При этом оригинальные держатели франшизы — Барбара Брокколи и Майкл Уилсон — больше не главные на корабле: Amazon MGM теперь рулит напрямую. Это риск, но и шанс наконец сменить курс — на что-то свежее, без оглядки на архив.

Каст пока под замком, и выбор нового агента 007 будет, безусловно, отдельным полем боя в интернете. Но одно только имя режиссёра — это как минимум гарантия: будет не банально. И это уже хорошо.

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