Лицемер-миллионер: Док Браун в «Назад в будущее» скрывал, что он толстосум — и разбогател он самым «запрещенным» способом

Вы ведь тоже думали, что он последний хлеб без соли доедает?

Помните, как в фильме «Назад в будущее 2» Док Браун яростно отчитывал Марти за попытку использовать спортивный альманах для обогащения? «Нельзя использовать знания о будущем для личной выгоды!» — заявлял он. Однако, как выяснилось в официальных комиксах по вселенной, сам Док не просто нарушил это правило, а сколотил на нем целое состояние!

После событий первого фильма Док оказался в 2015 году без гроша в кармане — все свое состояние он уже потратил на создание машины времени.

Перед ним стояла серьезная задача: купить «Мистера Фьюжн» (39 999,95 долларов), установить ховер-конверсию и посетить омолаживающую клинику. Но где взять деньги?

Решение пришло из самого неожиданного источника — комиксов о Супермене.

В библиотеке 2015 года Док с помощью «Интернета» (который ему пришлось осваивать) выяснил, что величайшей инвестицией в истории человечества является… первый выпуск Action Comics №1 за 1938 год, где дебютировал Человек из Стали.

Недолго думая, Док отправился на своем DeLorean в 1938 год и инвестировал один серебряный доллар в покупку десяти экземпляров этого комикса по цене 10 центов за штуку. Вернувшись в 2015 год, он продал всего один из них за 2,5 миллиона долларов!

Остальные девять он приберег на черный день.

Таким образом, тот самый человек, который читал мораль Марти о недопустимости игры на будущем, сам сколотил состояние на знании того, какой актив взлетит в цене. Ирония? Безусловно.

Но именно это блестящее и лицемерное решение позволило ему финансировать все свои будущие приключения — от полетов на Дикий Запад до спасения своих потомков. Гениальность и двойные стандарты иногда идут рука об руку.

