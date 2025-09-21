Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Лицемер-миллионер: Док Браун в «Назад в будущее» скрывал, что он толстосум — и разбогател он самым «запрещенным» способом

Лицемер-миллионер: Док Браун в «Назад в будущее» скрывал, что он толстосум — и разбогател он самым «запрещенным» способом

21 сентября 2025 17:38
Лицемер-миллионер: Док Браун в «Назад в будущее» скрывал, что он толстосум — и разбогател он самым «запрещенным» способом

Вы ведь тоже думали, что он последний хлеб без соли доедает?

Помните, как в фильме «Назад в будущее 2» Док Браун яростно отчитывал Марти за попытку использовать спортивный альманах для обогащения? «Нельзя использовать знания о будущем для личной выгоды!» — заявлял он. Однако, как выяснилось в официальных комиксах по вселенной, сам Док не просто нарушил это правило, а сколотил на нем целое состояние!

После событий первого фильма Док оказался в 2015 году без гроша в кармане — все свое состояние он уже потратил на создание машины времени.

Перед ним стояла серьезная задача: купить «Мистера Фьюжн» (39 999,95 долларов), установить ховер-конверсию и посетить омолаживающую клинику. Но где взять деньги?

Лицемер-миллионер: Док Браун в «Назад в будущее» скрывал, что он толстосум — и разбогател он самым «запрещенным» способом

Решение пришло из самого неожиданного источника — комиксов о Супермене.

В библиотеке 2015 года Док с помощью «Интернета» (который ему пришлось осваивать) выяснил, что величайшей инвестицией в истории человечества является… первый выпуск Action Comics №1 за 1938 год, где дебютировал Человек из Стали.

Недолго думая, Док отправился на своем DeLorean в 1938 год и инвестировал один серебряный доллар в покупку десяти экземпляров этого комикса по цене 10 центов за штуку. Вернувшись в 2015 год, он продал всего один из них за 2,5 миллиона долларов!

Остальные девять он приберег на черный день.

Лицемер-миллионер: Док Браун в «Назад в будущее» скрывал, что он толстосум — и разбогател он самым «запрещенным» способом

Таким образом, тот самый человек, который читал мораль Марти о недопустимости игры на будущем, сам сколотил состояние на знании того, какой актив взлетит в цене. Ирония? Безусловно.

Но именно это блестящее и лицемерное решение позволило ему финансировать все свои будущие приключения — от полетов на Дикий Запад до спасения своих потомков. Гениальность и двойные стандарты иногда идут рука об руку.

Ранее мы писали: Земекис и Гейл зареклись снимать продолжение «Назад в будущее» еще в 90-х: и все же фанаты получили 4-ю часть, о которой мало кто знает

Фото: Кадр из фильма «Назад в будущее 2» (1989)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
2 комментария
«Танос на его фоне — щенок»: опаснейшего злодея «Стражей Галактики» фаны MCU не увидели до сих пор — а ведь он уничтожил 1 000 000+ миров «Танос на его фоне — щенок»: опаснейшего злодея «Стражей Галактики» фаны MCU не увидели до сих пор — а ведь он уничтожил 1 000 000+ миров Читать дальше 23 сентября 2025
Отсылка к «Чужому» даже в названии: sci-fi со звездой «Во все тяжкие» прошел мимо массового зрителя — хотя здесь космос и пришельцы Отсылка к «Чужому» даже в названии: sci-fi со звездой «Во все тяжкие» прошел мимо массового зрителя — хотя здесь космос и пришельцы Читать дальше 23 сентября 2025
Каждый второй россиянин верит — инопланетяне уже среди нас: и в этих 5 фильмах знакомство с пришельцами добром не кончилось Каждый второй россиянин верит — инопланетяне уже среди нас: и в этих 5 фильмах знакомство с пришельцами добром не кончилось Читать дальше 23 сентября 2025
«И так до сих пор»: «Драмиона» был каноном с самого начала — Уотсон влюбилась в Фелтона с 1 взгляда (но не признавалась 20 лет) «И так до сих пор»: «Драмиона» был каноном с самого начала — Уотсон влюбилась в Фелтона с 1 взгляда (но не признавалась 20 лет) Читать дальше 23 сентября 2025
В «чертовски вкусном» коктейле из «Криминального чтива» было не только молоко с мороженым — приготовить можно и дома (но дорого) В «чертовски вкусном» коктейле из «Криминального чтива» было не только молоко с мороженым — приготовить можно и дома (но дорого) Читать дальше 22 сентября 2025
Почему Гэндальф так сильно любил хоббитов: Толкин дал оригинальный ответ во «Властелине колец» Почему Гэндальф так сильно любил хоббитов: Толкин дал оригинальный ответ во «Властелине колец» Читать дальше 22 сентября 2025
Один из самых спорных фильмов Ричи вышел ровно 20 лет назад: россияне нашли в нем смысл жизни, американцы клеймили «бредовым болотом» Один из самых спорных фильмов Ричи вышел ровно 20 лет назад: россияне нашли в нем смысл жизни, американцы клеймили «бредовым болотом» Читать дальше 22 сентября 2025
Самое кошмарное аниме студии Ghibli чудом увидело свет — режиссеру твердили: «Его не посмотрит никто», а теперь у него 100% на RT Самое кошмарное аниме студии Ghibli чудом увидело свет — режиссеру твердили: «Его не посмотрит никто», а теперь у него 100% на RT Читать дальше 22 сентября 2025
«Я чертовски взбешен»: после скандала с «Убить Билла» Тарантино ввел на съемках строгий запрет — за нарушение увольняет без суда и следствия «Я чертовски взбешен»: после скандала с «Убить Билла» Тарантино ввел на съемках строгий запрет — за нарушение увольняет без суда и следствия Читать дальше 22 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше