Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3

Кто бы мог подумать: пока одни спорят, какое из свежих аниме достойно звания «будущей классики», аналитики констатируют — в первой половине 2025 года Россия безоговорочно выбрала «Поднятие уровня в одиночку». С разгромным счётом: 6613 баллов интереса против 4309 у «Монолога фармацевта» и каких-то 1755 у «Синей тюрьмы».

Даже хайповый «Дандадан», несмотря на мемы и хоррор-экшен, в тройку не ворвался.

Почему именно «Поднятие уровня»?

Второй сезон стал взрывным. Если финал первого сезона набрал скромные 123 балла интереса индекса Кинопоиск Pro, то финал второго — 752 балла за неделю. Общий интерес к проекту вырос в 4 раза (с 1261 до 5173 баллов).

Глобальный тренд. Аниме в принципе на подъёме: в марте 2025-го японские проекты впервые обошли американские сериалы по интересу в России (20% против 19%).

Франшизы рулят. Как и «Игра в кальмара» (лидер общего рейтинга), «Поднятие уровня» доказало: вторые сезоны сейчас качают аудиторию куда сильнее первых.

Что с хейтерами?

Чем популярнее проект, тем громче недовольные. Одни кричат, что «герой-одиночка» — это уже клише, другие зовут «смотреть что-то посложнее». Но факт остаётся фактом: российская аудитория голосует часами просмотра — и пока побеждает классическое «бей морды — качай уровни».

Аниме-индустрия всё чаще диктует миру тренды, и Россия — не исключение. «Поднятие уровня» возглавило список не потому, что оно «гениальное», а потому, что дало зрителю ровно то, что он хотел: динамичный рост героя, зрелищные бои и предсказуемо приятный катарсис.

Ранее мы писали: «Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает