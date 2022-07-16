«Либо я умру, либо он»: Пьеха жестоко проучила мужа-тирана

Брак Эдиты Пьехи и Александра Броневицкого лишь со стороны мог показаться образцовым. На самом деле семейную жизнь звезды омрачали постоянные измены мужа и его агрессивность.

По признанию самой Пьехи, она систематически подвергалась насилию со стороны Броневицкого, но терпела, поскольку была не только его женой, но и подопечной.

Супруг жестко контролировал певицу, изматывал репетициями, составлял плотные гастрольные графики и даже гнал на сцену в плохом самочувствии. Лишь спустя 20 лет брака Эдита Станиславовна нашла в себе силы дать отпор.

«Я его просто избила. Крепко. Это был последний крик души: либо я умру, либо он умрет. Успела — в таком шоке я была — его вещи закидать в чемодан, открыла дверь номера, ему под зад дала и выгнала», — вспомнила она в передаче «Битые жены».

После развода карьера Пьехи пошла в гору, а вот Броневицкого постигла трагическая участь: он начал пить, не нашел счастья во втором браке, а после скончался от сердечного приступа.