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Лиам Нисон объяснил, почему перезапуск «Голого пистолета» все-таки был нужен — многие с ним согласятся

1 августа 2025 17:09
Кадр из фильма «Голый пистолет»

Сейчас по-хорошему глупые комедии (или их ремейки) нам нужны как никогда.

Голливудский тренд на всевозможные ремейки и сиквелы в последние годы зрители воспринимали фактически без какого-либо энтузиазма, но один из таких ремейков стал редким исключением.

Сегодня в зарубежном кинопрокате появится комедийный боевик «Голый пистолет», ставший современным перезапуском одноименной франшизы, первый фильм которой вышел еще в 1982 году.

Главные роли в этот раз достались Лиаму Нисону и Памеле Андерсон, а фильм уже нарекли будущим хитом кинопроката — и, кажется, сам Нисон точно знает, почему ремейк оказался очень кстати.

Лиам Нисон считает, что «Голый пистолет» нужен публике, потому что «нам всем крышка»

Именно такое объяснение актер дал на вопрос о том, почему, по его мнению, публике сейчас так необходимо что-то, над чем можно просто посмеяться.

К своему ответу о том, что мы все живем в слишком сложных условиях для таких же сложных фильмов, Нисон добавил, что современному зрителю в последнее время явно не хватало чего-то по-хорошему глупого и простого, а потому перезапуск «Голого пистолета» вышел как нельзя кстати.

Критики в восторге от нового «Голого пистолета»

Кадр из фильма «Голый пистолет»

Хотя самые первые фильмы франшизы сохраняли свою популярность спустя десятилетия после релиза, многие сомневались в успехе мероприятия после того, как новый «Голый пистолет» был официально анонсирован.

Теперь же все сомнения точно развеялись, а зрители точно захотят оценить фильм после того, как он уже сейчас собрал хвалебные отзывы от критиков. Так, «Голый пистолет» называют самым смешным фильмом этого года, который не портят вульгарные каламбуры и местами глупые шутки. Сейчас у картины сохраняются не менее впечатляющие рейтинги в 90% и 88% от критиков и зрителей соответственно на Rotten Tomatoes.

Пока «Голому пистолету» только предстоит показать свой успех в кинопрокате, а еще больше отзывов от ведущих профессионалов индустрии можно почитать в нашем материале.

Фото: Кадр из фильма «Голый пистолет» (2025)
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
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