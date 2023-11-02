Лгать бесполезно: эти знаки Зодиака видят людей насквозь

Людям не дано читать чужие мысли — это что-то из области научной фантастики. Однако, глядя на некоторых знакомых, невольно начинаешь верить, что они наделены даром телепатии. Они мгновенно распознают ложь и точно знают, что у окружающих на уме. По мнению астрологов, причина их проницательности кроется в знаке зодиака.

Рак

Природа наделила Раков невероятной эмпатией. Представителям знака достаточно оказаться рядом с человеком, чтобы безошибочно определить, как тот себя чувствует, в каком настроении находится. Разумеется, когда Рак понимает, что кому-то плохо, он спешит предложить свою помощь, мягко, но ненавязчиво отвлекает от невеселых мыслей.

По мнению астрологов, из уроженцев водной стихии получаются прекрасные психологи.

Рак умеет располагать к себе окружающих, люди безотчетно доверяют ему самое сокровенное. Не стоит опасаться, что он разнесет чужие откровения «по секрету всему свету» — представители знака очень щепетильны и никогда не позволят себе предать чужое доверие.

Скорпион

Скорпиону достаточно взглянуть на человека, и по коже у того мгновенно пробегут мурашки. Проницательности этого водного знака можно только позавидовать — кажется, что от его внимания не может укрыться ни одна мелочь. А еще возникает ощущение, что Скорпион способен читать мысли — и на самом деле это не очень-то далеко от истины.

Представители этого знака обладают уникальной способностью «считывать» чувства и намерения человека.

А уж как виртуозно они распознают ложь — словно полиграф. Врать Скорпиону чревато неприятными последствиями. Этот знак терпеть не может, когда его принимают за дурака, а потому крепко отомстит тому, кто отважится на такой шаг.

Рыбы

Со стороны кажется, что Рыбы сосредоточены исключительно на себе и своем внутреннем мире, однако это совершенно не так. Представителям водной стихии очень интересны окружающие люди, тайны, которые они хранят в глубине своей души, словно на самом дне океана.

Они готовы часами беседовать с окружающими и открывать в них все новые и новые грани.

У Рыб отлично развита интуиция. Он чувствуют ложь на каком-то подкожном уровне, и сильно обижаются, когда понимают, что новый знакомый с ними неискренен. Вряд ли Рыбы будут мстить лгуну, как это делает Скорпион, но затаят на него обиду. А это, предупреждают астрологи, негативно скажется на карме врунишки — так что стоит быть осторожнее.