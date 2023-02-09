Лгала народу годами: от «несоветского» поступка Гундаревой мурашки по коже

Наталья Гундарева никогда не жаловалась на недостаток внимания со стороны мужчин. Актриса трижды выходила замуж, но главную женскую миссию так и не выполнила.

Многие соотечественницы осуждали звезду экрана за то, что она не родила детей. Артистку часто спрашивали, почему же она не спешит обзаводиться наследниками. Каждый раз та отвечала, что хочет сосредоточиться на своей карьере, а материнство может этому помешать. Как выяснилось впоследствии, Гундарева лгала.

«Несоветский» поступок артистки был продиктован вовсе не ее решением. На самом деле она мечтала о детях. В 38 лет Наталья Георгиевна решилась на пополнение, но узнала, что выносить и родить ребенка ей не суждено из-за сделанного в юности аборта.

Впоследствии звезда призналась, что горько пожалела о том, что когда-то не стала рожать. По уверению артистки, знай она, к чему это приведет, то поступила бы совершенно иначе.