Лгал фанаткам годами: гляньте, на ком тайно женился Андрей Чернышов (фото)
Ради имиджа пришлось всех обманывать.
Один из главных красавцев отечественного кино Андрей Чернышов долгое время считался завидным женихом. Поклонницы не давали ему прохода, но оказалось, все эти годы актер был верен одной-единственной женщине.
Много лет назад Чернышов влюбился в коллегу Марию Добржинскую, с которой они посещали одну мастерскую в театральном институте. Но его чувства оказались невзаимными — актриса выбрала другого. Однако эти отношения были недолгими, и, в конце концов, Мария ушла к Андрею.
Чернышов в то время считался главным секс-символом российских сериалов, поэтому для сохранения этого имиджа ему пришлось скрывать свои отношения и имя спутницы. В интервью Андрей выдавал себя за холостяка с завышенными требованиями к избранницам, а также рассказывал о неудачах на любовном фронте.
Но спустя годы обман раскрылся. Сегодня Чернышов откровенно признается, как любит жену и во всем ее слушается. Никаких интрижек на стороне актер никогда не заводил, как ему это приписывают. Вопреки ожиданиям поклонниц, супруга бывшего секс-символа российского кино обладает совершенно обычной внешностью, далекой от стандартов красоты.