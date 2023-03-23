«Лезу на стену от чувства вины»: Тодоренко ошарашила народ душераздирающим признанием

Регина Тодоренко откровенно делится с поклонниками всеми деталями своей жизни. В своем блоге она постоянно рассказывает о переживаниях, а недавно призналась, что считает себя плохой матерью.

Дело в том, что не так давно телеведущая вместе с семьей отправилась на отдых в большой отельный комплекс. И там ее старший сын Майкл решил насладиться всеми преимуществами отпуска и нырнул в детский бассейн. В итоге ребенку вызвали скорую помощь из-за большой шишки на лбу.

Тодоренко уверена, что именно она виновата в травме ребенка. Как призналась знаменитость в социальных сетях, она упрекает себя в случившемся, ведь не смогла присмотреть на сыном.

«Лезу на стену от чувства вины», — заявила артистка.

Фанаты же постарались поддержать кумира. В комментариях они отметили, что и сами сталкивались с подобными ситуациями, а дети нередко травмируют себя и отчасти именно так познают мир.