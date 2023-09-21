Лежит с открытыми глазами: с Николаевым распрощались в реанимации

Состояние Игоря Николаева продолжает оставаться поводом для тревожных новостей. 63-летний артист уже несколько дней находится в больнице, куда экстренно попал из-за проблем с сердцем.

В прошлом у него были сложности со здоровьем: композитор перенес обширный инфаркт. А в начале года Николаеву установили стенты. Однако теперь они начали беспокоить звезду, поэтому ему пришлось вновь обратиться к медикам.

Во время операции выяснилось, что композитору необходимо срочное коронарное шунтирование. Долгое время источники сообщали, что артист находится в тяжелом состоянии в реанимации, к нему даже не пускают родных. Сейчас в его самочувствии наметились перемены.

Знакомые с ситуацией инсайдеры говорят, что Николаев уже пришел в себя, открыл глаза и даже начал шутить с врачами. В реанимации с ним уже распрощались и перевели в обычную палату в стационаре. Там звезда проведет как минимум две недели. А после этого его ждет длительная реабилитация, как пишет «КП».