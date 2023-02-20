Лежал лицом в салате: к этому советскому актеру приставили «комиссара по трезвости» из-за его пьяных выходок

Олег Ефремов известен как один из самых талантливых отечественных артистов. В течение карьеры он воплотил десятки ярких ролей, покорив сердца зрителей, однако мало кто догадывался, что большую часть жизни он страдал от любви к алкоголю.

Дело в том, что Ефремов не отказывал себе в удовольствии выпить, но после этого мог стать буйным. Например, он любил бить автомобили, которые были припаркованы у его театра, причем доставалась как его автомобилю, так и чужим.

Поэтому однажды руководство МХАТа приставило к артисту специального «комиссара трезвости». Он должен был следить, чтобы артист даже рядом не находился с алкоголем. Ассистент не отходил от артиста ни на шаг и первое время прекрасно справлялся со своими обязанностями, но однажды во время гастролей упустил прославленного артиста.

Невнимательность комиссара привела к тому, что Ефремов, уже будучи пьяным, занял место главы Болгарии Тодора Живкова. Артист спал на стуле, а его лицо лежало в тарелке с салатом. Коллеги Ефремова были уверены, что ситуация обернется международным скандалом, но поведение актера только рассмешило Живкова. Он посчитал комичным состояние Ефремова и замял инцидент. Наблюдение же за знаменитостью после такого конфуза стало в разы серьезнее.