Лейто из «13-го района» спустя 18 лет: как сложилась судьба основателя паркура

Давид Белль стал известен после того, как сыграл одну из главных ролей в боевике «13-й район» вместе с каскадером Сирилом Рафаэлли, а затем и в его продолжениях. Именно эта картина открыла всему миру такое явление, как паркур, основателем которого и стал Давид. На тот момент ему был всего 31 год.

Он никогда не мечтал стать актером, собираясь посвятить свою жизнь армии и спорту. Но в жизни Давида была другая цель — сделать популярным созданный им вид спорта. Еще в конце 80-х годов, объединившись со своими единомышленниками в команду «Ямакаси», он придумал принципиально новый стиль движений, основанный на синтезе акробатики, скалолазания и боевых искусств.

После того, как Давида и его возможности увидели в видеоклипах, Белль, чтобы «раскрутить» паркур, решил попробовать свои силы в кино. В итоге в 2004 году и к нему, и к паркуру наконец пришла долгожданная и заслуженная слава.

Сейчас 49-летний Белль по-прежнему находится в отменной физической форме и, хотя сам уже практически не участвует в соревнованиях по паркуру, регулярно их посещает. Кроме того, он создал всемирную ассоциацию паркура под названием PAWA. Целеустремленность и сила Давида по-прежнему вызывают безграничное уважение у поклонников паркура по всему миру.