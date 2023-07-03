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Лейтенант Смальков из сериала «Солдаты» взялся за себя и шокировал народ преображением

3 июля 2023 08:30
Лейтенант Смальков из сериала «Солдаты» взялся за себя и шокировал народ преображением

Из чудака — в горячего красавца.

Игнатий Акрачков запомнился зрителям благодаря роли смешного и лопоухого лейтенанта Смалькова в долгоиграющих «Солдатах». В последние годы актера перестали узнавать поклонники, ведь он сильно изменился.

От нелепого шутника не осталось и следа. Теперь 46-летний Акрачков выглядит как настоящий секс-символ.

Артист активно экспериментирует со внешностью и регулярно тренируется в спортзале.

С карьерой у Игнатия Акрачкова тоже все в порядке. Раз в год на экраны на стабильно выходит хотя бы один фильм с его участием. «Территория», «Белая лилия», «Довлатов» — лишь немногие киноленты, где засветился актер.

Лейтенант Смальков из сериала «Солдаты» взялся за себя и шокировал народ преображением
Фото: соцсети, кадр из сериала "Солдаты" (2004-2014)
Алла Новикова
Алла Новикова
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