Левитан так и не узнал: какую трагедию скрывала семья самого известного диктора в СССР

Юрий Левитан навсегда вписал свое имя в историю. Именно его голос докладывал гражданам Советского Союза о самых ключевых событиях и новостях. При этом на должность диктора он был назначен, когда ему было всего 19 лет.

Юрбор (именно так коллеги прозвали Юрия Борисовича) не только построил успешную карьеру, но и смог создать семью. Левитан женился на своей возлюбленной Раисе, которая подарила ему дочь Наталью. Однако через 11 лет этот брак распался.

Раиса влюбилась в другого и ушла от Юрия Борисовича, оставив ему дочку. Диктор спокойно воспринял желание супруги развестись и сумел сохранить с ней доверительные отношения. Впоследствии Левитан так и не женился, а воспитывать наследницу ему помогала теща.

Дочь диктора пошла по стопам отца и стала радиоведущей. Вскоре она подарила родителю внука Бориса. Именно с ним связана страшная трагедия, о которой Левитан, скончавшийся летом 1983 года, так и не узнал.

В 2006 году Борис совершил нападение на собственную мать, которое закончилось ее гибелью. Сотрудникам полиции он заявил, что «отмывал душу матери». Впоследствии, как пишет портал «Экспресс газета», врачи диагностировали у него шизофрению и отправили на лечение.