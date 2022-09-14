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Левитан так и не узнал: какую трагедию скрывала семья самого известного диктора в СССР

14 сентября 2022 21:15
Левитан так и не узнал: какую трагедию скрывала семья самого известного диктора в СССР

Внук диктора совершил страшное преступление.

Юрий Левитан навсегда вписал свое имя в историю. Именно его голос докладывал гражданам Советского Союза о самых ключевых событиях и новостях. При этом на должность диктора он был назначен, когда ему было всего 19 лет.

Юрбор (именно так коллеги прозвали Юрия Борисовича) не только построил успешную карьеру, но и смог создать семью. Левитан женился на своей возлюбленной Раисе, которая подарила ему дочь Наталью. Однако через 11 лет этот брак распался.

Раиса влюбилась в другого и ушла от Юрия Борисовича, оставив ему дочку. Диктор спокойно воспринял желание супруги развестись и сумел сохранить с ней доверительные отношения. Впоследствии Левитан так и не женился, а воспитывать наследницу ему помогала теща.

Дочь диктора пошла по стопам отца и стала радиоведущей. Вскоре она подарила родителю внука Бориса. Именно с ним связана страшная трагедия, о которой Левитан, скончавшийся летом 1983 года, так и не узнал.

В 2006 году Борис совершил нападение на собственную мать, которое закончилось ее гибелью. Сотрудникам полиции он заявил, что «отмывал душу матери». Впоследствии, как пишет портал «Экспресс газета», врачи диагностировали у него шизофрению и отправили на лечение.

Фото: Кадр YouTube "Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД "
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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