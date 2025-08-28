Меню
Лев влюбился в овечку, теперь в 4K: скоро на экраны вновь выйдут «Сумерки», но есть одна неприятная новость

28 августа 2025 16:40
Благо никого из актеров не заменили.

Студия Lionsgate объявила о повторном прокате культовой саги «Сумерки» — на этот раз в 4K-реставрации. На большом экране покажут все пять частей франшизы, начиная с первой истории Беллы и Эдварда и заканчивая финалом «Рассвета».

Вторая жизнь сумеречной саги

Поклонники увидят обновленные версии фильмов:

  • «Сумерки» (2008)

  • «Сумерки. Сага. Новолуние» (2009)
  • «Сумерки. Сага. Затмение» (2010)
  • «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1» (2011)
  • «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2» (2012)

Показы стартуют в октябре 2025 года в США. По словам инсайдеров, помимо обновленного изображения зрителей ждёт «бонусный контент» — материалы со съемок и редкие кадры, которых раньше никто не видел.

Но есть и плохая новость: о прокате в России речи пока нет.

«Сумерки» снова в моде

Кинофраншиза, в основе которой лежат книги Стефани Майер, рассказывает о запретной любви девушки Беллы Свон и вампира Эдварда Каллена. Главные роли исполнили Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон. Фраза Эдварда «Лев влюбился в овечку» стала визитной карточкой саги и мемом целого поколения.

При этом интерес к истории не угасает: Netflix готовит анимационный сериал по мотивам «Сумерек» — на этот раз сюжет перескажут от лица Эдварда, опираясь на книгу «Солнце полуночи».

«Она не может любить меня!»: ИИ превратил «Сумерки» в мемный российский сериал — Белла теперь как Катя Пушкарева.

Фото: Кадр из фильма «Сумерки. Сага: Рассвет» (2011)
